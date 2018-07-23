Молния попала в россиянина в Грузии

В Грузии россиянина ударила молния

В селе Степанцминда на севере Грузии гражданин России пострадал от удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным спасателей, мужчина 1969 года рождения пострадал, когда поднимался на ледник. Россиянин в этот момент находился на высоте в 4300 метров.

Пострадавшего вывезли с ледника спасатели. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Грузинские спасатели опубликовали на своей странице в Facebook фотографии с пострадавшим на носилках.

Один из пользователей уточнил в комментариях, что россиянин провел ночь в горах. Ему помогли польские спасатели из проекта Safe Kazbek и грузинский гид.