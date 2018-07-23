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Добывшая видео пыток в колонии бежала из России
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Добывшему видео пыток в ярославской колонии адвокату пришлось бежать из страны 

Lenta.ru 1 час назад
Адвокату Ирине Бирюковой, передавшей журналистам видеозапись пытки заключенного в ярославской колонии пришлось покинуть страну. Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитном фонде «Общественный вердикт».
Из источников во ФСИН Бирюкова узнала об угрозах в свой адрес со стороны замешанных в инциденте тюремщиков.
>> Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
По данным издания, в понедельник, 23 июля, в адрес председателя Следственного комитета России было направлено заявление о обеспечения мер госзащиты в отношении Ирины Бирюковой и членов ее семьи.
До отъезда адвокат также направила заявление во ФСИН с требованием отстранить от работы истязавших заключенного сотрудников и бывшее руководство колонии. Еще одно письмо Бирюкова адресовала Генпрокурору о необходимости провести проверку в отношении региональной ярославской прокуратуры, так как до публикации видеозаписи ее сотрудники не находили оснований для возбуждения дела.
Адвокат также потребовала провести проверку в отношении следователя, который, изучив запись еще год назад, не усмотрел ничего преступного.
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