Добывшая видео пыток в колонии бежала из России

Добывшему видео пыток в ярославской колонии адвокату пришлось бежать из страны

Адвокату Ирине Бирюковой, передавшей журналистам видеозапись пытки заключенного в ярославской колонии пришлось покинуть страну. Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитном фонде «Общественный вердикт».

Из источников во ФСИН Бирюкова узнала об угрозах в свой адрес со стороны замешанных в инциденте тюремщиков.

По данным издания, в понедельник, 23 июля, в адрес председателя Следственного комитета России было направлено заявление о обеспечения мер госзащиты в отношении Ирины Бирюковой и членов ее семьи.

До отъезда адвокат также направила заявление во ФСИН с требованием отстранить от работы истязавших заключенного сотрудников и бывшее руководство колонии. Еще одно письмо Бирюкова адресовала Генпрокурору о необходимости провести проверку в отношении региональной ярославской прокуратуры, так как до публикации видеозаписи ее сотрудники не находили оснований для возбуждения дела.

Адвокат также потребовала провести проверку в отношении следователя, который, изучив запись еще год назад, не усмотрел ничего преступного.