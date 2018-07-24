В Москве во время пластики умерла еще одна пациентка

Пациентка московской клиники пластической хирургии умерла во время операции на половых органах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, информация о гибели женщины поступила в полицию 23 июля.

Выехавшие на место полицейские обнаружили тело 39-летней гражданки Киргизии в операционной. По предварительной версии, женщина погибла после инъекции лидокаина.

В апреле стало известно о гибели трех женщин после пластических операций в одной из московских клиник. Сообщалось, что еще три пациентки клиники оказались в реанимации. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, после гибели женщин пластические хирурги получили «устное распоряжение» не использовать препарат для анестезии одного из производителей.