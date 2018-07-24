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В Москве во время пластики умерла еще одна пациентка
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В Москве во время пластики умерла еще одна пациентка 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пациентка московской клиники пластической хирургии умерла во время операции на половых органах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, информация о гибели женщины поступила в полицию 23 июля.
Выехавшие на место полицейские обнаружили тело 39-летней гражданки Киргизии в операционной. По предварительной версии, женщина погибла после инъекции лидокаина.
В апреле стало известно о гибели трех женщин после пластических операций в одной из московских клиник. Сообщалось, что еще три пациентки клиники оказались в реанимации. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
По данным РЕН ТВ, после гибели женщин пластические хирурги получили «устное распоряжение» не использовать препарат для анестезии одного из производителей.
В мае глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что причиной смерти девушек стало инфицирование.
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