В Барселоне расстреляли автомобиль с людьми

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В Барселоне в результате стрельбы погиб человек, еще один пострадал 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в Барселоне.
Об этом сообщила в понедельник каталонская полиция.
По информации стражей порядка, инцидент произошел примерно в 2:30 по местному времени (3:30 мск). По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями в автомобиле. Один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу. Ведется расследование произошедшего.
Как сообщила радиостанция Cadena Ser, два человека на машине с германским номерными знаками были обстреляны неизвестными, ехавшими на мотоцикле.
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