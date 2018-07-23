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Возле станции метро в Москве нашли труп
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Возле станции метро «Селигерская» обнаружен труп 

Москва24 45 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Труп был найден около станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщает Агентство "Москва", в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Пока никакой информации о поле и возрасте не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в июне в московской квартире обнаружили тела 55-летней женщины и ее 25-летнего сына. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". При визуальном осмотре трупов, по ее словам, обнаружены признаки насильственной смерти.
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