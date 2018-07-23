Возле станции метро в Москве нашли труп

Возле станции метро «Селигерская» обнаружен труп

Труп был найден около станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Агентство "Москва", в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Пока никакой информации о поле и возрасте не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.