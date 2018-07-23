Ещё
В Москве у метро нашли труп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве у метро нашли труп 

Рамблер 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
У станции московского метро найден труп, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам собеседника агентства в правоохранительных органах столицы, тело человека было найдено «в общественном месте» неподалеку от станции подземки «Селигерская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.
Источник не уточнил пол, возраст и обстоятельства смерти человека, сообщив лишь, что в настоящее время в районе станции работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Нынешним утром мертвой была найдена пятилетняя девочка, пропавшая вчера в Московской области. Труп ребенка был найден лежащим в спортивной сумке неподалеку от железнодорожной станции в Серпухове. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило по факту находки уголовное дело по статье «Убийство».
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину554
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы67
НАТО готовится напасть на Россию161
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением6
Дачникам вновь усложнили жизнь83
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение