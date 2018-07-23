В Москве у метро нашли труп

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах столицы, тело человека было найдено «в общественном месте» неподалеку от станции подземки «Селигерская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.

Источник не уточнил пол, возраст и обстоятельства смерти человека, сообщив лишь, что в настоящее время в районе станции работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.