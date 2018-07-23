Собака «посадила» летевший над Москвой самолет

Собака открыла багажный отсек самолета в небе над Москвой

Лайнер совершил экстренную посадку из-за собаки, которая спровоцировала открытие багажного отсека. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево", на подлете к Москве командир Boeing-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал.

Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки, подтвердили открытие багажной створки лайнера. При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и спровоцировала открытие передней створки багажного отсека.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.

"Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива", — сказал источник.

город Зея Инциденты с животными при авиаперевозке не редкость. Так, в феврале этого года специалисты Россельхознадзора задержали в аэропорту Хабаровска живую львицу, летевшую из Пензы Амурской области . Животное было направлено к частному лицу, ветеринарно-сопроводительных документов при львице не оказалось. Владельцы утверждали, что забыли справки дома, однако без полного пакета документов преодолеть зону ветеринарного контроля львица не смогла. Животное доставили в Зею, но дальнейшее его перемещение запретили.