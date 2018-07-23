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Собака «посадила» летевший над Москвой самолет
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Собака открыла багажный отсек самолета в небе над Москвой 

Newsru.com 43 минуты назад
Фото: Reuters
Лайнер совершил экстренную посадку из-за собаки, которая спровоцировала открытие багажного отсека. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево", на подлете к Москве командир Boeing-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал.
Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки, подтвердили открытие багажной створки лайнера. При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и спровоцировала открытие передней створки багажного отсека.
Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.
"Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива", — сказал источник.
Инциденты с животными при авиаперевозке не редкость. Так, в феврале этого года специалисты Россельхознадзора задержали в аэропорту Хабаровска живую львицу, летевшую из Пензы в город Зея Амурской области. Животное было направлено к частному лицу, ветеринарно-сопроводительных документов при львице не оказалось. Владельцы утверждали, что забыли справки дома, однако без полного пакета документов преодолеть зону ветеринарного контроля львица не смогла. Животное доставили в Зею, но дальнейшее его перемещение запретили.
Зимой прошлого года при проведении таможенного контроля в рюкзаке одного из пассажиров рейса Дубай-Москва в аэропорту "Домодедово" было обнаружено 285 ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков и сверчков. Рептилии и насекомые находились в пластиковых коробках и ампулах, 12 из них погибли из-за неправильных условий транспортировки. Пассажир заявил, что купил их для личного пользования на местном рынке за 150 долларов. А в 2016 году в багаже другого студента были обнаружены три десятка рептилий, три из которых погибли. Молодой человек заявил, что приобрел рептилий в качестве домашних животных.
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