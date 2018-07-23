Ещё
Задержан убийца пятилетней девочки в Серпухове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан убийца пятилетней девочки в Серпухове 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 27-летний предполагаемый убийца живет на той же улице, где девочку похитили. В его квартире проведут обыски.
По предварительной информации, задержанный может быть психически болен.
Ранее следователи сообщили, что у железной дороги в Серпухове была найдена спортивная сумка с телом девочки, которая пропала в городе накануне.
Правоохранители рассказали, что девочку в последний раз видели на детской площадке возле дома. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор524
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение