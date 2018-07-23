Задержан убийца пятилетней девочки в Серпухове 

Подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 27-летний предполагаемый убийца живет на той же улице, где девочку похитили. В его квартире проведут обыски.
По предварительной информации, задержанный может быть психически болен.
Ранее следователи сообщили, что у железной дороги в Серпухове была найдена спортивная сумка с телом девочки, которая пропала в городе накануне.
Правоохранители рассказали, что девочку в последний раз видели на детской площадке возле дома. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.