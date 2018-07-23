Ученого обвинили в передаче секретов стране НАТО

Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных технологий одной из стран НАТО

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Как пишет "Коммерсант", впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса.

Кудрявцев вины не признает. О ходе дела в ЦНИИмаш пока не дают комментариев, а в "Роскосмосе" лишь подтвердили ареста ученого.

Ранее сообщалось о проведении обысков в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

Известно, что некоторые сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении.