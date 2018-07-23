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Ученого обвинили в передаче секретов стране НАТО
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Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных технологий одной из стран НАТО 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летний Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.
Как пишет "Коммерсант", впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса.
Кудрявцев вины не признает. О ходе дела в ЦНИИмаш пока не дают комментариев, а в "Роскосмосе" лишь подтвердили ареста ученого.
Ранее сообщалось о проведении обысков в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в рамках расследования уголовного дела о госизмене.
Известно, что некоторые сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении.
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