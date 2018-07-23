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В США расстреляли прихожан церкви мормонов
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В Неваде прихожанин церкви мормонов открыл стрельбу 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: © AP Photo / Seth Wenig
Один человек погиб и еще один был ранен во время стрельбы в церкви мормонов в американском штате Невада, сообщает телеканал FOX со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в воскресенье днем в церкви Church of Jesus Christ of Latter-day Saints в городе Фаллон. Во время стрельбы погиб местный житель Чарльз Миллер, еще один человек был госпитализирован с ранениями. Позднее он был выписан из больницы.
По данным телеканала, полиция установила личность подозреваемого. Предположительно, стрельбу устроил член церкви Джон О'Коннор. Совершив несколько выстрелов, стрелок отправился домой. Позднее он согласился сдаться полиции, окружившей его дом. О'Коннор был помещен под стражу, однако официальные обвинения ему пока не были предъявлены.
Как сообщает телеканал, свидетелями стрельбы стали как минимум 50 человек. По мнению полиции, стрелок собирался атаковать отдельных лиц, а не церковь
"Еще слишком рано, чтобы понять мотив, но изначально кажется, что атака была направлена на отдельную жертву, а не на церковь", — приводит телеканал заявление полиции.
За 2016-2017 годы в США произошло в общей сложности 50 инцидентов со стрельбой в общественных местах. Самыми кровавыми инцидентами стали стрельба на фестивале в Лас-Вегасе и в баптистской церкви в Техасе в 2017 году, а также стрельба в ночном клубе в Орландо годом ранее.
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