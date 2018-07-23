Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто

В Торонто произошла стрельба

В Торонто в районе Гриктаун произошла стрельба, сообщает Toronto Sun.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что слышали от 15 до 20 выстрелов.

Отмечается, что по меньшей мере восемь человек были госпитализированы. Точное число пострадавших не известно.

На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Подробностей инцидента и сведений о нападавшем в настоящий момент нет.