Ещё
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Торонто произошла стрельба 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
В Торонто в районе Гриктаун произошла стрельба, сообщает Toronto Sun.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что слышали от 15 до 20 выстрелов.
Отмечается, что по меньшей мере восемь человек были госпитализированы. Точное число пострадавших не известно.
На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Подробностей инцидента и сведений о нападавшем в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон в американском штате Невада погиб один человек и еще один пострадал. Стрельбу устроил 48-летний местный житель.
Газета.Ru: последние новости
Экипаж Каргинова выиграл во втором этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков СМИ: Скрипаля могла отравить женщина Под Астраханью трое детей погибли из-за опрокидывания лодки
Комментарии6  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»439
Россия конфискует свои резервы в США53
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию17
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков38
В Самаре украли «пирамиду позора»15
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение