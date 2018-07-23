В Москве двое мужчин захватили в заложники детей

Была стрельба: группа захвата вошла в квартиру, где неизвестные взяли детей в заложники

На данный момент оба злоумышленника задержаны и выведены из помещения.

Группа захвата зашла в квартиру на Симоновском валу в Москве , где, по предварительным данным, злоумышленники удерживали в заложниках двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Сотрудники правопорядка вошли в квартиру на третьем этаже дома. На данный момент оба злоумышленника задержаны и выведены из помещения. Судя по всему, во время захвата произошла стрельба. Судьба детей, которые, по данным СМИ, удерживались в квартире, уточняется.

Ранее стало известно, что двое мужчин ворвались в квартиру на Симоновском валу в Москве с целью грабежа. По сообщениям СМИ, в помещении на тот находились женщина и двое детей. Женщине удалось вырваться и вызвать полицию, злоумышленники же захватили несовершеннолетних в заложники и удерживали их в квартире.