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В Москве двое мужчин захватили в заложники детей
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Была стрельба: группа захвата вошла в квартиру, где неизвестные взяли детей в заложники 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТРК Звезда
На данный момент оба злоумышленника задержаны и выведены из помещения.
Группа захвата зашла в квартиру на Симоновском валу в Москве, где, по предварительным данным, злоумышленники удерживали в заложниках двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.
Сотрудники правопорядка вошли в квартиру на третьем этаже дома. На данный момент оба злоумышленника задержаны и выведены из помещения. Судя по всему, во время захвата произошла стрельба. Судьба детей, которые, по данным СМИ, удерживались в квартире, уточняется.
Ранее стало известно, что двое мужчин ворвались в квартиру на Симоновском валу в Москве с целью грабежа. По сообщениям СМИ, в помещении на тот находились женщина и двое детей. Женщине удалось вырваться и вызвать полицию, злоумышленники же захватили несовершеннолетних в заложники и удерживали их в квартире.
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Комментарии3  Ещё 13 источников 
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