Ещё
Собака открыла багажный отсек самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собака открыла багажный отсек подлетавшего к Москве самолета 

Ридус 22 июля 2018
Фото: РИА Новости
Экстренную посадку пассажирского самолета в Шереметьево спровоцировала маленькая собачка, сумевшая открыть багажный отсек.
На подлете к Москве командир «Боинга-737», выполнявшего рейс из Петербурга и находившегося на высоте около 4000 метров, доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека. В итоге экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, при этом никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
Наземные службы, немедленно прибывшие к лайнеру после его посадки, подтвердили открытие багажной створки. При осмотре выяснилось, что собака не была заперта должным образом в клетке, в результате чего выбралась из нее во время полета, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки на открытие.
К счастью багажный отсек открылся не полностью, поскольку автоматика остановила открытие створки в воздухе.
«Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива», — приводит агентство слова источника.
Ранее сообщалось, что перед отправлением лайнера американской авиакомпании Delta Airlines из Атланты в Сан-Диего собака напала на пассажира и изуродовала ему лицо.
Вчера, 21 июля, в аэропорту Шереметьево возникли перебои с отправкой багажа из-за системы транспортировки.
Ридус: последние новости
Российский альпинист погиб в горах Пакистана В Подмосковье разбился легкомоторный самолет В Казахстане зарезали бывшего игрока КВН
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину563
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы68
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением8
НАТО готовится напасть на Россию
Дачникам вновь усложнили жизнь84
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение