ЧП под Астраханью: погибли дети 

Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Инцидент произошел сегодня в 19:30, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС РФ.
Всего в лодке находилось девять человек. Как пишет РИА Новости, местный житель переправлял детей на противоположный берег реки. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое — утонули.
По данным Лайфа, погибшими оказались:
- Айнура И. 2004 года рождения.
- Аида К. 2009 года рождения.
- Амир И. 2010 года рождения.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Мужчина, управляющий лодкой, задержан. Его сейчас допрашивают следователи.
По информации Лайфа, лодочник, М. Асанов 1991 года рождения, был пьян и управлял не своей лодкой. Согласно одной из версий, молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась, и все выпали, включая самого лодочника. Трое детей не умели плавать и утонули. Тело одного из них спасателям удалось найти.