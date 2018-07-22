ЧП под Астраханью: погибли дети

Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области . Инцидент произошел сегодня в 19:30, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС РФ

Всего в лодке находилось девять человек. Как пишет РИА Новости , местный житель переправлял детей на противоположный берег реки. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое — утонули.

Айнура И. 2004 года рождения. Аида К. 2009 года рождения. Амир И. 2010 года рождения. По данным Лайфа, погибшими оказались:

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Мужчина, управляющий лодкой, задержан. Его сейчас допрашивают следователи.

По информации Лайфа, лодочник, М. Асанов 1991 года рождения, был пьян и управлял не своей лодкой. Согласно одной из версий, молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась, и все выпали, включая самого лодочника. Трое детей не умели плавать и утонули. Тело одного из них спасателям удалось найти.