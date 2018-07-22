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Жертвами взрыва в Кабуле стали 16 человек
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Жертвами взрыва в Кабуле стали 16 человек 

RT на русском 22 июля 2018
Фото: Reuters
По меньшей мере 16 человек погибли и около 60 получили ранения в результате взрыва вблизи аэропорта в Кабуле, сообщает Tolo News со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана.
Ранее в Кабуле вблизи аэропорта произошёл взрыв сразу после прибытия в страну вице-президента Абдул-Рашида Дустума.
Предположительно, террорист-смертник привёл взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт.
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