Жертвами взрыва в Кабуле стали 16 человек

#UPDATE — The ministry of interior has confirmed at least 16 people were killed and about 60 wounded in today's suicide bombing outside the Hamid Karzai International Airport in #Kabul #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 22 июля 2018 г. По меньшей мере 16 человек погибли и около 60 получили ранения в результате взрыва вблизи аэропорта в Кабуле , сообщает Tolo News со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана

Ранее в Кабуле вблизи аэропорта произошёл взрыв сразу после прибытия в страну вице-президента Абдул-Рашида Дустума

Предположительно, террорист-смертник привёл взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт.