В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут

В Якутске трое мужчин отправили в нокаут женщину. Все это произошло возле ночного клуба. Видео выложили в паблике во «Вконтакте» CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии.

На кадрах явно нетрезвая женщина пытается с помощью кулаков выяснить отношения с мужчиной, которого защищают приятели. Им от нее неоднократно достается. Выяснение отношений сопровождается бранью. В итоге один из них сильным ударом отправляет невменяемую женщину в нокаут, она падает на асфальт и лежит без движения. Большинство пользователей увиденное возмутило. Однако у мужчин нашлись и защитники, которые вспомнили о «равенстве полов», тем более в ситуации, когда женщина «потеряла право быть женщиной после трёхэтажного мата и пьяной рожи».

«Пускай немножко отдохнёт. Очухается, успокоится и впредь это будет ей уроком», — написали сторонники такого подхода.