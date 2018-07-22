Ещё
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут 

Рамблер 22 июля 2018
Фото: кадр из видео
В Якутске трое мужчин отправили в нокаут женщину. Все это произошло возле ночного клуба. Видео выложили в паблике во «Вконтакте» CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии.
На кадрах явно нетрезвая женщина пытается с помощью кулаков выяснить отношения с мужчиной, которого защищают приятели. Им от нее неоднократно достается. Выяснение отношений сопровождается бранью. В итоге один из них сильным ударом отправляет невменяемую женщину в нокаут, она падает на асфальт и лежит без движения. Большинство пользователей увиденное возмутило. Однако у мужчин нашлись и защитники, которые вспомнили о «равенстве полов», тем более в ситуации, когда женщина «потеряла право быть женщиной после трёхэтажного мата и пьяной рожи».
«Пускай немножко отдохнёт. Очухается, успокоится и впредь это будет ей уроком», — написали сторонники такого подхода.
«Будь мужик мужиком, да ещё и с мозгами, просто бы отстранился от этой ситуации. Сомневаюсь что данная потасовка, вопрос чести и достоинства», — ответили на это их оппоненты, настаивающие на том, что мужчина ни при каких обстоятельствах не должен так себя вести.
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину554
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы67
НАТО готовится напасть на Россию161
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением6
Дачникам вновь усложнили жизнь83
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение