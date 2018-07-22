Ещё
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну 

RT на русском 7 часов назад
В австрийской коммуне Зёльден на жилой дом обрушился валун весом около 20 тонн. Камень откололся от горы на высоте 200 метров, скатился по склону и врезался в здание, разрушив забор. По сообщениям, никто из жителей коммуны не пострадал.
RT на русском: последние новости
СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей на водоёме в Астраханской области На стройке моста через Амур обрушились конструкции и кран из-за паводка В ОНК Москвы сообщили о находящемся в СИЗО «Лефортово» обвиняемом в госизмене мужчине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети99
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер53
Трамп снова попался206
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться41
Греция меняет тон в отношении России247
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение