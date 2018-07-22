20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну

В австрийской коммуне Зёльден на жилой дом обрушился валун весом около 20 тонн. Камень откололся от горы на высоте 200 метров, скатился по склону и врезался в здание, разрушив забор. По сообщениям, никто из жителей коммуны не пострадал.