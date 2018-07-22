В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 11 человек

В аэропорту Кабула от взрыва террориста-смертника погибли как минимум 11 человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Происшествие произошло сразу после того, как территорию воздушной гавани покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум . Он вернулся в страну спустя более год после изгнания. Все это время он находился в Турции

Взрыв прогремел неподалеку от главного входа в аэропорт, где Дустума ждали его сторонники, передает телекомпания ВВС. Ранее пресс-секретарь столичной полиции Хашмат Станикзай в общении с журналистами канала Аль-Джазира рассказал, что число жертв может увеличиться.

По некоторым данным, среди пострадавших находится ребенок и представители силовых структур. Абдул Рашид Дустум, который передвигался в бронированном автомобиле, остался невредим.