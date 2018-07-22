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В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 11 человек
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В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 11 человек 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
В аэропорту Кабула от взрыва террориста-смертника погибли как минимум 11 человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.
Происшествие произошло сразу после того, как территорию воздушной гавани покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум. Он вернулся в страну спустя более год после изгнания. Все это время он находился в Турции.
Взрыв прогремел неподалеку от главного входа в аэропорт, где Дустума ждали его сторонники, передает телекомпания ВВС. Ранее пресс-секретарь столичной полиции Хашмат Станикзай в общении с журналистами канала Аль-Джазира рассказал, что число жертв может увеличиться.
По некоторым данным, среди пострадавших находится ребенок и представители силовых структур. Абдул Рашид Дустум, который передвигался в бронированном автомобиле, остался невредим.
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