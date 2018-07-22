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В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
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По делу Скрипалей ищут таинственную женщину 

Рамблер 1 час назад
Британские следователи, которые занимаются делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, показали ключевым свидетелям фотографии потенциальной подозреваемой и расспрашивают их о некой женщине, сообщает Daily Mail.
>> Появился новый поворот в деле Скрипалей
Предполагается, что следователям удалось составить фоторобот подозреваемой в совершении преступления, однако в СМИ фоторобот пока не попал.
Как пишет газета, правоохранители применили технологию распознания лиц к записям с камер наблюдения и составили фоторобот некой ключевой фигуры, причастной к отравлению Скрипалей. Утверждается, что команда из четырех человек, включая женщину, была отправлена на убийство двойного агента и его дочери в Солсбери 4 марта. Предполагается, что все эти люди успели покинуть страну.
Полиция продолжает поиск следов отравляющего вещества «Новичок» в парке королевы Елизаветы в Солсбери.
Предполагается, что именно здесь 44-летняя британка Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули нашли зараженную бутылку, которая, как считается, была выброшена причастными к покушению на Скрипалей людьми. 30 июня Стерджес и Роули были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии, в Скотленд-Ярде пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Стерджес врачи спасти не смогли, а Роули был выписан через три недели.
28-летний Джош Харрис, который общался с погибшей, рассказал, что ему показывали фоторобот.
«Они показали мне фотографию и спросили меня, видел ли я этого человека когда-либо в городе, и если да, то где. Я его не узнал. Я не помню, чтобы он когда-либо встречался с Дон или с другими нашими друзьями. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фото», — сообщил он.
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