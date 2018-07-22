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Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
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Петербуржец решил помочь незнакомке и умер 

Рамблер 1 час назад
В Неве в Санкт-Петербурге утонул молодой мужчина, сообщается в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Парень поплыл за сумкой абсолютно незнакомой девушки и утонул. Молодой пацан 22 лет. Вот так глупо», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина хорошо умел плавать, но река была довольно холодной и с сильным течением, сумку отнесло далеко.
«До сумки доплыл и даже взял ее в руки, но потом просто исчез, либо ногу свело, либо что-то. Все службы на месте», — написано в посте.
В конце июня в Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса» утонул 50–летний мужчина. Он упал в воду с набережной Лейтенанта Шмидта.
Во время очередного залпа салюта он оступился и упал в реку. Из воды его примерно через час вытащили спасатели.
Комментарии17  Ещё 5 источников 
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