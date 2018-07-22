Петербуржец решил помочь незнакомке и умер

В Неве в Санкт-Петербурге утонул молодой мужчина, сообщается в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

«Парень поплыл за сумкой абсолютно незнакомой девушки и утонул. Молодой пацан 22 лет. Вот так глупо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина хорошо умел плавать, но река была довольно холодной и с сильным течением, сумку отнесло далеко.

«До сумки доплыл и даже взял ее в руки, но потом просто исчез, либо ногу свело, либо что-то. Все службы на месте», — написано в посте.

В конце июня в Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса» утонул 50–летний мужчина. Он упал в воду с набережной Лейтенанта Шмидта.

Во время очередного залпа салюта он оступился и упал в реку. Из воды его примерно через час вытащили спасатели.