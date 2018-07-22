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В Подмосковье в жилом доме взорвался водонагреватель
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В Подмосковье в жилом доме взорвался водонагреватель 

Газета.Ru 22 июля 2018
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
В результате взрыва водонагревателя в жилом доме в подмосковном Талдоме пострадали несколько человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление МЧС по региону.
Отмечается, что взрыв водонагревателя произошел утром в воскресенье, 22 июля, в ванной комнате в квартире на первом этаже жилого дома.
"В результате взрыва водонагревателя выбито пять окон, произошло разрушение двух межкомнатных перегородок и обрушение стены, выходящей в подъезд", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что взрыв не повлек за собой возгорания. Также сообщается о нескольких пострадавших, их состояние не уточняется.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.
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