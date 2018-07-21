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В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолёт
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СМИ: норвежский вертолет упал на севере Финляндии 

ТАСС 1 час назад
Фото: hovedredningssentralen.no
Норвежский легкий вертолет, на борту которого было два человека, упал в субботу на севере Финляндии в общине Энонтекиё. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на норвежские спасательные службы.
"Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от деревни Кильписъярви", — говорится в сообщении спасательных служб.
Там отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи.
В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина крушения пока остается неизвестной.
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