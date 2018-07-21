В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолёт

СМИ: норвежский вертолет упал на севере Финляндии

В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина крушения пока остается неизвестной.

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