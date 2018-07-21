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Рабочий попал под 80 тонн камней и выжил
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"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

Рабочий попал под 80 тонн камней и выжил 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
На экскаваторщика в Казахстане обрушились десятки тонн горной породы, однако ему удалось выжить. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел ранним утром в субботу, 21 июля, в карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК). Порода обрушилась на экскаватор, на котором в тот момент работал 25-летний мужчина.
Начальник областного департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Советов сообщил, что операция по спасению длилась более 12 часов, поскольку камни были очень тяжелыми, их оттаскивали с помощью троса, который постоянно рвался.
«Сложность состояла в том, что [сначала] пошла скальная масса весом около 500 тонн, и от нее оторвался скальный элемент весом около 100 тонн», — сказал он.
По оценкам специалистов, на машину пришлось около 80 тонн камней. Попавший под завалы мужчина все время находился в сознании, врачи могли к нему добраться, однако ему зажало ногу.
«Вначале хотели сделать подкоп сбоку и снизу, но ему было больно. Пытались металл нагревать — ему жарко. Даже скипидаром мазали, чтобы вытащить. В результате освободили вначале одну ногу, потом вторую и вытащили на поверхность под всеобщие аплодисменты» — рассказал Советов.
Пострадавший экскаваторщик направлен в больницу, его состояние не уточняется. Всего в спасательной операции принимали участие более 60 человек.
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