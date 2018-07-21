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В Турции произошла трагедия с россиянином
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В Турции произошла трагедия с россиянином 

Рамблер 1 час назад
В Турции во время отдыха в своем отеле погиб 33-летний россиянин. Мужчина упал с 7 этажа, облокотившись на перила балкона, которые сломались под тяжестью его веса.
Как передает издание Вash.news, погибший Марсель Нагимов был звукооператором. В Турции он проводил свой отпуск. По словам родных, случай не был признан страховым: турецкая полиция нашла у Нагимова в крови следы алкоголя, однако они утверждают, что он не пил алкоголь. Сейчас они ищут в Турции русскоговорящего юриста, предстоит также решить вопрос транспортировки тела в Россию.
Марсель Нагимов работал в Стерлитамакской филармонии, с 2011 года на местных радиостанциях «Европа плюс», «Авторадио», «Русское радио». С 2016 года работал звукооператором театра-студии «Айдар» певца Айдара Галимова.
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