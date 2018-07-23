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Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
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В деле о гибели детей под Астраханью появились новые подробности 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
По данным следствия, управлявший лодкой с детьми, которая опрокинулась на реке Бузан в Астраханской области, мужчина находился под действием наркотиков, он задержан.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 22 июля, вечером при перевозке детей через реку Бузан произошло опрокидывание лодки, напоминает ТАСС. По данным спасателей, в плавсредстве находились девять человек, в том числе, семеро детей. В результате опрокидывания лодки трое детей утонули. Тело одной из погибших обнаружено спасателями. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
По уточненным данным, находившийся в состоянии наркотического опьянения местный житель 1991 года рождения взял у своего знакомого лодку, чтобы переправить детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы он совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась.
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