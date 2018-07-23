Трагедия под Астраханью: детей вез наркоман

В деле о гибели детей под Астраханью появились новые подробности

По данным следствия, управлявший лодкой с детьми, которая опрокинулась на реке Бузан в Астраханской области, мужчина находился под действием наркотиков, он задержан.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 22 июля, вечером при перевозке детей через реку Бузан произошло опрокидывание лодки, напоминает ТАСС . По данным спасателей, в плавсредстве находились девять человек, в том числе, семеро детей. В результате опрокидывания лодки трое детей утонули. Тело одной из погибших обнаружено спасателями. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

По уточненным данным, находившийся в состоянии наркотического опьянения местный житель 1991 года рождения взял у своего знакомого лодку, чтобы переправить детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы он совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась.