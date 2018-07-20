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12 полицейских погибли в Афганистане из-за талибов
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В Афганистане при нападении талибов* погибли двенадцать полицейских 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
По меньшей мере 12 сотрудников местной полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает агентство Пажвак.
Как сообщает агентство, в четверг вечером талибы совершили атаку на контрольно-пропускной пункт местной полиции.
Представитель полиции Инамуддин Рахмани (Inamuddin Rahmani) подтвердил факт нападения, но не представил точные данные о погибших. По его словам, боевики понесли большие потери, и силам безопасности удалось восстановить контроль над тремя КПП.
*Запрещённая в России террористическая организация
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