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В Ярославской колонии отстранили от работы сотрудников
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17 сотрудников ярославской колонии отстранены от должности после скандала с избиением 

Ведомости 14 часов назад
Фото: Reuters
Семнадцать сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний, идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, отстранены от исполнения должностных полномочий. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.
«Мне сказали, что 17 сотрудников, идентифицированных по этому видео, отстранены от исполнения обязанностей. Теперь будет приниматься решения по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности», — сказал Бабуркин агентству.
В минувшую пятницу «Новая Газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.
Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 года, утверждает газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначил служебную проверку, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Это обращение Макарова результатов не принесло.
В России с 2009 по 2017 г. по статье 302 УК («Принуждение к даче показаний») было осуждено всего шесть человек. В том числе трое — по ч. 2 этой статьи, где речь идет о выбивании показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». Наказание за пытки предусмотрено также ч. 2 ст. 117 («Истязание»), по которой за тот же период было осуждено более 5000 человек, но в этой статье пытки являются лишь одним из восьми отягчающих обстоятельств. Иногда пытки подпадают под ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), если это деяние совершено с применением насилия: по этой статье за 9 лет осуждено 11 286 человек, однако за это время число осужденных в год уменьшилось более чем вдвое — с 1771 до 798 человек. (По данным Судебного департамента при Верховном суде).
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