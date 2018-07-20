В Забайкалье предупредили о шторме

В Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение

МЧС Забайкальского края заявили, что в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В Забайкальском крае объявлено экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют, что 21 июля и ночью 22 июля на территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди», — указывается в заявлении.

Отмечается, что возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки.

Ранее стало известно, что в результате последствий разлива рек в Забайкальском крае число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 23.