Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»

Fox: капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты

Капитан прогулочного судна, затонувшего на озере Тейбл-Рок в штате Миссури в четверг, сказал пассажирам, что нет необходимости надевать спасательные жилеты. Об этом рассказала в пятницу телекомпании Fox одна из спасшихся пассажирок, Тиа Коулмэн, потерявшая в трагедии девятерых родственников.

По ее словам, капитан сказал им, что "не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты — они вам не понадобятся", поэтому никто из членов ее семьи не сделал этого. Коулмэн выразила уверенность в том, что погибших было бы гораздо меньше, если бы пассажиры не последовали его совету, так как в критический момент люди просто не успели надеть жилеты.

"У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое из нас выжили — я и мой племянник, — поделилась Коулмэн. — Я потеряла всех своих детей".

Прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок в четверг вечером из-за поднявшейся бури. Скорость порывов ветра достигала 26 м/с, а волны перехлестывали через низкие борта судна. В результате трагедии погибли 17 из более чем 30 человек, находившихся на борту.