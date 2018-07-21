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Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»
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Fox: капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Twitter
Капитан прогулочного судна, затонувшего на озере Тейбл-Рок в штате Миссури в четверг, сказал пассажирам, что нет необходимости надевать спасательные жилеты. Об этом рассказала в пятницу телекомпании Fox одна из спасшихся пассажирок, Тиа Коулмэн, потерявшая в трагедии девятерых родственников.
По ее словам, капитан сказал им, что "не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты — они вам не понадобятся", поэтому никто из членов ее семьи не сделал этого. Коулмэн выразила уверенность в том, что погибших было бы гораздо меньше, если бы пассажиры не последовали его совету, так как в критический момент люди просто не успели надеть жилеты.
"У меня очень тяжело на сердце. Из 11 человек только двое из нас выжили — я и мой племянник, — поделилась Коулмэн. — Я потеряла всех своих детей".
Прогулочная лодка-амфибия затонула на озере Тейбл-Рок в четверг вечером из-за поднявшейся бури. Скорость порывов ветра достигала 26 м/с, а волны перехлестывали через низкие борта судна. В результате трагедии погибли 17 из более чем 30 человек, находившихся на борту.
Расследованием трагедии занимаются эксперты Национального управления безопасности на транспорте, Береговая охрана США и полиция штата Миссури. Как сообщила телекомпания CNN, на потерпевшем крушение судне ранее были выявлены неполадки с двигателем. По данным Генконсульства РФ в Хьюстоне (штат Техас), российских граждан среди погибших нет.
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