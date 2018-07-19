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В Дамаске прогремел взрыв
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В Дамаске прогремел взрыв 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Взрыв произошел в районе Думмар в Дамаске, по предварительным данным один человек пострадал, передает сирийское национальное агентство САНА.
Причины взрыва агентство не уточняет.
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