Москвичке выдали в банке купюры «банка приколов»

Москвичка заявила, что в банке ей выдали купюры «банка приколов»

Пенсионерка заявила полиции , что положила настоящие 3 миллиона рублей в банковскую ячейку в центре Москвы , а после того как забрала их, обнаружила, что это купюры для розыгрыша, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На купюрах для розыгрыша написано "Билет банка приколов" в том месте, где на настоящих деньгах написано "Билет Банка России".

"В полицию обратилась пенсионерка 1961 года рождения. Она сообщила, что 20 июня арендовала ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры 3 миллионов рублей. По ее словам, два дня назад срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье", — пояснил источник.

Уже в квартире она обнаружила, что вместо денег в пакете лежат билеты из "банка приколов". По данному факту проводится проверка. По словам источника, правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения банка.