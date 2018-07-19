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Москвичке выдали в банке купюры «банка приколов»
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Москвичка заявила, что в банке ей выдали купюры «банка приколов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионерка заявила полиции, что положила настоящие 3 миллиона рублей в банковскую ячейку в центре Москвы, а после того как забрала их, обнаружила, что это купюры для розыгрыша, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На купюрах для розыгрыша написано "Билет банка приколов" в том месте, где на настоящих деньгах написано "Билет Банка России".
"В полицию обратилась пенсионерка 1961 года рождения. Она сообщила, что 20 июня арендовала ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры 3 миллионов рублей. По ее словам, два дня назад срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье", — пояснил источник.
Уже в квартире она обнаружила, что вместо денег в пакете лежат билеты из "банка приколов". По данному факту проводится проверка. По словам источника, правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения банка.
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