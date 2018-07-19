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Число отравившихся в украинском лагере выросло
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Число отравившихся в украинском лагере выросло до 94 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Fotokon
Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области Украины увеличилось до 94, из них 79 детей, сообщила в четверг пресс-служба Госпотребслужбы страны.
В среду 91 человека госпитализировали с отравлением в детском лагере, заведение закрыли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
"По оперативным данным Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 19 июля 2018 года….были доставлены в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых. Все они находятся на стационарном лечении", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в четверг в областном управлении Госпотребслужбы провели внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации и проведения оздоровления и отдыха детей в Донецкой области.
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