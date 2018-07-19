Россиянка пустила труп мужа на кабачки

Россиянка пустила труп распиленного мужа на кабачки

Жительница села Старое Сляково в Татарстане , зверски убила своего супруга. Затем 32-летняя женщина решила жутким способом избавиться от его останков.

Мотивом к преступлению послужила бытовая ссора. На эмоциях сельчанка вонзила в мужа нож, от чего тот погиб на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила труп столярными инструментами из гаража своего благоверного и спрятала останки на огороде между грядками. На следующий день жительница Татарстана заявила о пропаже супруга, передает Ura.ru.

Мужчину искали около месяца, пока следователи не обыскали задний двор его жены-убийцы. Против преступницы возбудили уголовное дело.

Подобные страшные случаи расправы над супругами не редкость. Ранее житель Омской области нашел в огороде человеческие кости и череп. Оказалось, что останки принадлежат бывшему мужу 60-летней супруги садовода, сделавшего страшную находку. С мужчиной она расправилась еще в 1997 году из-за побоев и оскорблений.