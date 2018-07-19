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Россиянка пустила труп мужа на кабачки
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Россиянка пустила труп распиленного мужа на кабачки 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: Фото: pixabay.com
Жительница села Старое Сляково в Татарстане, зверски убила своего супруга. Затем 32-летняя женщина решила жутким способом избавиться от его останков.
Мотивом к преступлению послужила бытовая ссора. На эмоциях сельчанка вонзила в мужа нож, от чего тот погиб на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила труп столярными инструментами из гаража своего благоверного и спрятала останки на огороде между грядками. На следующий день жительница Татарстана заявила о пропаже супруга, передает Ura.ru.
Мужчину искали около месяца, пока следователи не обыскали задний двор его жены-убийцы. Против преступницы возбудили уголовное дело.
Подобные страшные случаи расправы над супругами не редкость. Ранее житель Омской области нашел в огороде человеческие кости и череп. Оказалось, что останки принадлежат бывшему мужу 60-летней супруги садовода, сделавшего страшную находку. С мужчиной она расправилась еще в 1997 году из-за побоев и оскорблений.
Еще один инцидент произошел в Домодедовском районе Подмосковья. Там местный житель убил сестру и попытался избавиться от ее тела через канализацию. Мужчина расчленил тело и смывал останки в унитаз. Когда труба засорилась, он вызвал сантехника, который понял, в чем проблема и вызвал полицию.
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