На ялтинском пляже нашли боеприпас времен ВОВ

Приморский пляж в Ялте закроют из-за боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Приморский пляж в Ялте закроют из-за обнаружения боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ»

Находку сделали дайверы в нескольких десятках метров от береговой линии.

«По предварительным данным, вес взрывоопасного предмета составляет около 240 кг», — заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

По его словам, военный комиссариат пригласил группу разминирования из Севастополя

Шапортов также рассказал, что территорию пляжа закрывают для посещения с 6:00 19 июля ориентировочно до 10:00 23 июля.