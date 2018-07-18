На ялтинском пляже нашли боеприпас времен ВОВ

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Приморский пляж в Ялте закроют из-за боеприпаса времён Великой Отечественной войны 

RT на русском 18 июля 2018
Фото: РИА Новости
Приморский пляж в Ялте закроют из-за обнаружения боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ».
Находку сделали дайверы в нескольких десятках метров от береговой линии.
«По предварительным данным, вес взрывоопасного предмета составляет около 240 кг», — заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.
По его словам, военный комиссариат пригласил группу разминирования из Севастополя.
Шапортов также рассказал, что территорию пляжа закрывают для посещения с 6:00 19 июля ориентировочно до 10:00 23 июля.
В мае «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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