Дрыманов закатил истерику на допросе

Бывший главный следователь Москвы закатил истерику на допросе

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве Александр Дрыманов, арестованный по обвинению во взяточничестве, на допросе много ругался и кричал. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».

По информации агентства, обвиняемый заявил, что стал жертвой провокации, однако на вопросы по существу отвечать отказался, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя самого. В ходе предшествовавших допросов, на которых Дрыманов присутствовал в статусе свидетеля, он фактически переадресовал все вопросы к своему тогдашнему заместителю Денису Никандрову, находящемуся под арестом с июля 2016 года.

Никандров, как пишет издание, заключил сделку со следствием и раскрыл подробности получения офицерами СКР взятки от криминалитета в размере одного миллиона долларов. Согласно показаниям Никандрова, он, Дрыманов и бывший начальник управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко получили по 200 тысяч долларов, а остальные 400 тысяч забрал себе экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко (последний в апреле был приговорен к 13 годам колонии; «Росбалт» сообщал, что Максименко в общей сложности получил 800 тысяч долларов от разных лиц).

Миллион долларов, по данным агентства, был передан офицерам СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрея Кочуйкова, подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Кочуйков вопреки протестам прокуратуры был освобожден, но сразу после выхода из изолятора его задержали сотрудники ФСБ. Таким образом, криминалитет не добился желаемого, однако, со слов Никандрова, посредник сообщил ему об отсутствии необходимости возвращать деньги:

«Он [взяткодатель] с ними [Дрымановым и Максименко] ссориться не хочет, поэтому возвращать ему ничего не надо».

Посредник сейчас находится в розыске, фамилия взяткодателя пока не называлась.

Дрыманову инкриминируются два эпизода взяточничества — крупного и особо крупного. 17 июля он был арестован, судебное заседание по его делу проходило в закрытом режиме.

1 июня Дрыманов, которому 7 июня исполнилось 50 лет, подал рапорт об отставке в связи с желанием уйти на пенсию по выслуге лет. О том, принято ли какое-либо решение по его рапорту, официально не сообщалось, но в разделе «Руководство» на сайте ГСУ СКР информация о Дрыманове и вообще о руководителе главка отсутствует. Кадровые решения по силовикам такого уровня принимает президент России.