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Спасенных в Таиланде детей выписали из больницы
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Спасенных из пещеры в Таиланде детей и тренера выписали из больницы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Vincent Thian
Двенадцать подростков и их тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда и проходившие медицинский карантин в больнице Прачанукро в городе Чианграй, выписаны, сообщает в среду телеканал TNN 24.
"Все спасенные выписаны из больницы и к 18.00 прибудут в зал, где будет проходить их пресс-конференция в прямом эфире правительственного телевизионного пула", — сообщает корреспондент телеканала из Чианграя.
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.
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