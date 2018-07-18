Спасенных в Таиланде детей выписали из больницы

Спасенных из пещеры в Таиланде детей и тренера выписали из больницы

Двенадцать подростков и их тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда и проходившие медицинский карантин в больнице Прачанукро в городе Чианграй , выписаны, сообщает в среду телеканал TNN 24.

"Все спасенные выписаны из больницы и к 18.00 прибудут в зал, где будет проходить их пресс-конференция в прямом эфире правительственного телевизионного пула", — сообщает корреспондент телеканала из Чианграя.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.