На военной базе в Армении произошла стрельба

Российские военные проводят разбирательство из-за стрельбы в армянском селе

Российская 102-я военная база в Армении проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области, сообщил журналистам заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович.

Как передает агентство Sputnik Армения, ранее глава администрации села Паник Вардан Макеян сообщил, что на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами. Он отметил, что жителей о проведении учений заранее не предупредили. Село расположено рядом с полигоном российской военной базы "Алагяз".

"Мы достигли взаимопонимания по этому вопросу. Проводим разбирательство… Пресс-служба сообщит о его результатах", — сказал Полюхович после встречи с руководством Ширакской области. Его слова приводит агентство Sputnik Армения.

В свою очередь губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. "Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно будут привлечены к ответственности", — сказал Саруханян.

По его словам, необходимо было известить о действиях администрацию области, однако, как объяснили военные, они не собирались проводить учения в районе села.