Ещё
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @insert4coins
В США в туристку из Великобритании влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку. Об этом сообщило издание The Independent.
Маргарет Рейнольдс (Margaret Reynolds) отдыхала на одном из пляжей штата Нью-Джерси, когда на нее неожиданно налетел пляжный зонт и пронзил ее ногу насквозь.
По словам местного шерифа Томми Бойда (Tommy Boyd), пожарным пришлось перерезать основание зонта болторезом, чтобы поместить 67-летнюю пострадавшую в карету скорой помощи. Зонт не принадлежал британке и прилетел с другого конца пляжа.
Инцидент описал в своем Instagram пользователь Ricky Z: «Этой женщине пронзило ногу зонтом всего в полутора метрах от меня. Из-за сильного ветра по пляжу начали летать два зонта. Один полетел черт знает куда, другой — В ЕЕ НОГУ. Это мог быть я!»
Издание связалось с больницей. Врачи подтвердили, что Рейнольдс госпитализировали, но пока не могут сказать ничего про ее состояние.
В начале марта сообщалось о гибели женщины, которую пронзил насквозь зонт во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России220
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты142
Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»74
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины92
Россию заподозрили в подготовке операций против Запада33
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение