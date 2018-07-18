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«Пропавший» ребенок всю ночь провел у друзей
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В Новокузнецке всю ночь искали ребенка, который играл в компьютер у друзей 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Новокузнецкие полицейские всю ночь искали пропавшего ребенка, который, как позже выяснилось, все это время был у знакомых и играл в компьютер, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.
Полицейских к поискам подключила 35-летняя мать мальчика. По её словам, 11-летний сын не вернулся с прогулки домой. Женщина пыталась отыскать его самостоятельно, но результатов это не дало.
"Сотрудники полиции незамедлительно организовали в городе поисковые мероприятия, которые продолжались всю ночь. Утром местонахождение ребенка было установлено. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что школьник все это время находился у знакомых и был увлечен компьютерными играми", — говорится в сообщении.
Полицейские доставили мальчика домой и передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу, отметили в ведомстве.
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