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Чемодан бриллиантов украли с ювелирной выставки в Казани
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Мешок бриллиантов на 100 млн рублей украли в Казани 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У жителя Якутска в аэропорту Казани украли мешок с бриллиантами на 100 млн рублей; полиция уже вычислила подозреваемых.
Кража бриллиантов на 100 млн рублей произошла в Казани после окончания ювелирной выставки в момент, когда драгоценные камни компании «Севен Даймондс» упаковывали и отгружали для последующей перевозки. Судя по съемкам с камер наблюдения, кража заняла всего 10 минут, сообщает Telegram-канал Mash.
Полиция Казани установила, что к краже причастны колумбийцы и уроженец Гватемалы.
«Участников кражи года пока задержать не удалось, — двое из них уже улетели в Москву, а еще один — в Сеул», — отметил источник.
Ранее в Копенгагене водочный коллекционер Бриан Ингберг лишился бутылки водки стоимостью 1,3 млн долларов, ее украли из заведения «Кафе 33» всего за три минуты.
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