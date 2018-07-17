Чемодан бриллиантов украли с ювелирной выставки в Казани

Мешок бриллиантов на 100 млн рублей украли в Казани

У жителя Якутска в аэропорту Казани украли мешок с бриллиантами на 100 млн рублей; полиция уже вычислила подозреваемых.

Кража бриллиантов на 100 млн рублей произошла в Казани после окончания ювелирной выставки в момент, когда драгоценные камни компании «Севен Даймондс» упаковывали и отгружали для последующей перевозки. Судя по съемкам с камер наблюдения, кража заняла всего 10 минут, сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция Казани установила, что к краже причастны колумбийцы и уроженец Гватемалы

«Участников кражи года пока задержать не удалось, — двое из них уже улетели в Москву, а еще один — в Сеул», — отметил источник.