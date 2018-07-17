В Туве массово отравились посетители закусочной

Пятьдесят человек от 4 до 69 лет госпитализированы в Туве с пищевым отравлением после того, как поели мясо курицы в одной из закусочных, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Пятьдесят человек попали больницу с острой кишечной инфекцией в возрасте от 4 до 69 лет. Детей среди них (до 17 лет) 17 человек. Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья людей стабильное. Врачи работают в усиленном режиме", — написал Кара-оол.

По его данным, в отношении предпринимателя идёт проверка, закусочная закрыта до окончания разбирательств.