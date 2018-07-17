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В Туве массово отравились посетители закусочной
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В Туве массово отравились посетители закусочной 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © Fotolia / Sudok1
Пятьдесят человек от 4 до 69 лет госпитализированы в Туве с пищевым отравлением после того, как поели мясо курицы в одной из закусочных, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
"Пятьдесят человек попали больницу с острой кишечной инфекцией в возрасте от 4 до 69 лет. Детей среди них (до 17 лет) 17 человек. Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья людей стабильное. Врачи работают в усиленном режиме", — написал Кара-оол.
По его данным, в отношении предпринимателя идёт проверка, закусочная закрыта до окончания разбирательств.
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