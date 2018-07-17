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Главврача уволили после массовой гибели пациентов
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Главврача психдиспансера в ЕАО уволили после массовой гибели пациентов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директора психоневрологического интерната в Биробиджане уволили после гибели десяти пациентов.
С 19 марта по 5 мая в больнице в Еврейской автономной области от пневмонии скончались десять подопечных местного психоневрологического интерната, причем только в трех случаях пневмония была связана с гриппом, приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы губернатора и правительства региона.
По поручению губернатора Александра Левинталя прошла проверка психдиспансера, по итогам которой «директор Биробиджанского психоневрологического интерната с 17 июля уволен. По результатам проверки выявлено невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности».
Кроме того ранее местная прокуратура сделала выводы о фактах нарушения в учреждении федерального законодательства.
Проверка в отношении сотрудников областного комитета соцзащиты населения, который должен был контролировать деятельность интерната, продолжается.
Возбуждены уголовные дела по статьям УК «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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