Российских дипломатов не пустили к Бутиной

США не предоставили российским дипломатам доступ к Бутиной

Посольство России в Вашингтоне добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже, сообщили в российской дипмиссии.

"До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было… Посольство продолжит отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами", — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

"В среду 18 июля в 13.30 по местному времени в федеральном суде округа Колумбия состоится очередное заседание по данному делу. Планируем направить на него представителя посольства", — говорится в сообщении.

В сообщении посольства утверждается, что "материалы судебного дела засекречены", а интересы россиянки в суде представляет "квалифицированный адвокат". Однако ранее ряд документов по делу, в частности обвинительное заключение, были опубликованы на сайте минюста США

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.