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Российских дипломатов не пустили к Бутиной
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США не предоставили российским дипломатам доступ к Бутиной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Посольство России в Вашингтоне добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже, сообщили в российской дипмиссии.
"До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было… Посольство продолжит отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами", — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.
"В среду 18 июля в 13.30 по местному времени в федеральном суде округа Колумбия состоится очередное заседание по данному делу. Планируем направить на него представителя посольства", — говорится в сообщении.
В сообщении посольства утверждается, что "материалы судебного дела засекречены", а интересы россиянки в суде представляет "квалифицированный адвокат". Однако ранее ряд документов по делу, в частности обвинительное заключение, были опубликованы на сайте минюста США.
Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.
Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был сенатором РФ. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.
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