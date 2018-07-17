Что известно о задержанной в США «русской шпионке»

Россиянка Мария Бутина, задержанная в Вашингтоне по обвинению в «заговоре» в пользу России , на родине боролась за «право на оружие» и занималась мебельным бизнесом. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По данным «МК», девушка училась на Алтае , избралась там в Общественную палату , а затем создала сеть из семи мебельных магазинов. Позже она продала бизнес и переехала в Москву , где стала главой общественной организации «Право на оружие». Она объясняла, что ее отец — охотник, который «привил ей любовь к оружию».

Летом 2016 года Бутина отправилась на учебу в один из университетов штата Вашингтон. В феврале 2017-го она и Торшин оказались на Национальном молитвенном завтраке, где выступал Трамп. Позже в американских СМИ появились статьи о связях Бутиной с активистом республиканской партии Полом Эриксоном, который якобы пытался помочь Трампу выстроить отношения с Кремлем.