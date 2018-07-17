Что известно о задержанной в США «русской шпионке» 

Россиянка Мария Бутина, задержанная в Вашингтоне по обвинению в «заговоре» в пользу России, на родине боролась за «право на оружие» и занималась мебельным бизнесом. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным «МК», девушка училась на Алтае, избралась там в Общественную палату, а затем создала сеть из семи мебельных магазинов. Позже она продала бизнес и переехала в Москву, где стала главой общественной организации «Право на оружие». Она объясняла, что ее отец — охотник, который «привил ей любовь к оружию».
Затем Бутина стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина. Как отмечает «МК», в апреле 2018-го США включили его в санкционный список. Торшин — член попечительского совета Федерации практической стрельбы РФ и Национальной стрелковой ассоциации США (NRA, в которой также состоит Бутина). По данным газеты, эта ассоциация потратила на президентскую кампанию Дональда Трампа около 30 миллионов долларов.
Летом 2016 года Бутина отправилась на учебу в один из университетов штата Вашингтон. В феврале 2017-го она и Торшин оказались на Национальном молитвенном завтраке, где выступал Трамп. Позже в американских СМИ появились статьи о связях Бутиной с активистом республиканской партии Полом Эриксоном, который якобы пытался помочь Трампу выстроить отношения с Кремлем.
В Минюсте США сообщали, что 29-летняя Бутина была задержана 15 июля. В Штатах подозревают, что с 2015 года и как минимум до февраля 2017-го она работала на высокопоставленного российского чиновника, который позже попал под американские санкции. Ей вменяют работу «в качестве агента России в США».