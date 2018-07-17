Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли

Двоих туристов из Эстонии , которые приехали отдохнуть в Одессу, нашли мертвыми в номере их отеля. Об этом пишет интернет-газета «Страна.ua».

Советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что следов насилия на телах 29-летнего и 30-летнего эстонцев найдено не было. Он также отметил, что с ними был третий гость, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Медики, которые поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также выявлены несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета», — добавил Форостяк.

Сотрудники полиции ожидают результатов экспертиз, чтобы сделать точные выводы о причине смерти.

В июне сообщалось, что купание в 106 украинских водоемах оказалось опасным для здоровья. По данным министерства здравоохранения Украины, за период с 7 по 14 июня 2018 года было проведено 456 проверок качества морской воды и 1036 проверок речной воды. Из них 106 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.