Ещё
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двоих туристов из Эстонии, которые приехали отдохнуть в Одессу, нашли мертвыми в номере их отеля. Об этом пишет интернет-газета «Страна.ua».
Советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что следов насилия на телах 29-летнего и 30-летнего эстонцев найдено не было. Он также отметил, что с ними был третий гость, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Медики, которые поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также выявлены несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета», — добавил Форостяк.
Сотрудники полиции ожидают результатов экспертиз, чтобы сделать точные выводы о причине смерти.
В июне сообщалось, что купание в 106 украинских водоемах оказалось опасным для здоровья. По данным министерства здравоохранения Украины, за период с 7 по 14 июня 2018 года было проведено 456 проверок качества морской воды и 1036 проверок речной воды. Из них 106 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии3  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде144
Тест: Выжили бы вы в царской России?33
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17362
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение