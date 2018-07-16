В эстонском порту задержали россиянку

Гражданку России без объяснения причин задержали в эстонском порту

Представителям посольства Российской Федерации Эстонии удалось встретиться и поговорить с задержанной полицией в Таллинском пассажирском порту россиянкой Хедой Чинхоевой. Об этом Sputnik Эстония рассказал сотрудник диппредставительства, советник-посланник Станислав Макаренко.

Девушку задержали без объяснения причин на основании международного ордера, выданного властями Литвы в ночь с 12 на 13 июля, куда она вместе с приемными родителями прибыла на пароме из Хельсинки . Какое-то время семья проживала в Литве, но затем переехала в Финляндию

Родители Хеды Чинхоевой рассказали Sputnik Эстония, что из Таллина планировали отправиться дальше в Москву . Они отметили, что весь маршрут заранее был согласован в консульстве Российской Федерации в Хельсинки. Мать и отец не знали, что их дочь объявлена в международный розыск.

В пятницу, 13 июля, Харьюский уездный суд назначил Хеде Чинхоевой до десяти суток ареста в арестантском доме в Таллине. За это время из Литвы должны прислать обновительный акт, после чего судебный процесс будет продолжен.

"Девушка попросила консульских должностных лиц передать приемным родителям Малику и Хадижат Гатаевым, чтобы на следующую встречу с ней мать и отец принесли личные вещи задержанной и привычные для ее питания продукты", — рассказал Макаренко.

По его словам, встреча Чинхоевой и приемных родителей должна состояться в среду, 18 июля. Сотрудники посольства России в Эстонии готовы оказать содействие семье задержанной.