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В эстонском порту задержали россиянку
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Гражданку России без объяснения причин задержали в эстонском порту 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Представителям посольства Российской Федерации в Эстонии удалось встретиться и поговорить с задержанной полицией в Таллинском пассажирском порту россиянкой Хедой Чинхоевой. Об этом Sputnik Эстония рассказал сотрудник диппредставительства, советник-посланник Станислав Макаренко.
Девушку задержали без объяснения причин на основании международного ордера, выданного властями Литвы в ночь с 12 на 13 июля, куда она вместе с приемными родителями прибыла на пароме из Хельсинки. Какое-то время семья проживала в Литве, но затем переехала в Финляндию.
Родители Хеды Чинхоевой рассказали Sputnik Эстония, что из Таллина планировали отправиться дальше в Москву. Они отметили, что весь маршрут заранее был согласован в консульстве Российской Федерации в Хельсинки. Мать и отец не знали, что их дочь объявлена в международный розыск.
В пятницу, 13 июля, Харьюский уездный суд назначил Хеде Чинхоевой до десяти суток ареста в арестантском доме в Таллине. За это время из Литвы должны прислать обновительный акт, после чего судебный процесс будет продолжен.
"Девушка попросила консульских должностных лиц передать приемным родителям Малику и Хадижат Гатаевым, чтобы на следующую встречу с ней мать и отец принесли личные вещи задержанной и привычные для ее питания продукты", — рассказал Макаренко.
По его словам, встреча Чинхоевой и приемных родителей должна состояться в среду, 18 июля. Сотрудники посольства России в Эстонии готовы оказать содействие семье задержанной.
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