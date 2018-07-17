У берегов Испании пропала лодка с мигрантами

Лодка, на борту которой находились семь человек, пропала у берегов Испании , сообщила правозащитница Елена Малено.

"Семь людей на борту игрушечной лодки уже в течение 30 часов как пропали в Гибралтарском проливе. Их телефоны не отвечают и их родственники называют их пропавшими без вести", — сообщила глава общественной организации "Пересекая границы" Малено в Twitter.

По ее словам, мигранты в понедельник утром попросили о помощи и организация "уведомила все службы спасения".

Служба спасения на море Испании часто получает информацию о лодках с мигрантами от общественных организаций, после чего начинает поисковые операции в море. Только во вторник Служба спасения на море Испании обнаружила у берегов Испании более 200 человек.

С 1 января по 15 июля в Испанию прибыли через Средиземное море из Алжира Марокко более 18 тысяч человек. Таким образом, Испания впервые за последние годы опередила Италию по числу мигрантов, прибывших через Средиземное море, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.