Ещё
Украинец умер после драки с россиянином в Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В турецкой больнице скончался 57-летний украинский турист из Запорожья Андрей Сова, который за неделю до этого впал в кому после конфликта с туристом из России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в туристическом агентстве «Лига-Тур-Сервис».
>> Российский турист избил украинского до полусмерти в Турции
Мужчина скончался в субботу, 14 июля, около 10 утра по местному времени. Информацию об этом агентство получило от его родственников.
В этот же день Сову на родину должен был доставить санитарный самолет, однако рейс был отменен.
57-летний житель Запорожья получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг 7 июля. У мужчины, отдыхавшего в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, во время матча между сборными России и Хорватии возник конфликт с 30-летним россиянином. Директор «Лига-Тур-Сервис» Евгений Титов сообщил LIGA.net, что россиянин пихнул находившегося в состоянии алкогольного опьянения украинца, после чего тот упал, встал, упал вновь и ударился головой об кафель. Жена украинца утверждает, что россиянин избил его, но Титов говорит, что утверждать подобное не может — по фотографиям это определить нельзя.
Родственники умершего мужчины утверждают, что турецкая полиция оштрафовала принявшего участие в инциденте россиянина на 800 долларов, после чего тот вернулся на родину. В посольстве Украины в Турции сообщили «5 каналу», что туристическая фирма отказалась предоставлять украинцу помощь по страховке, потому что в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии60
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник199
«Будут воровать в два раза больше»
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ250
Украинские военные признали бесполезность «Оплота»45
Россиян напугали снижением пенсий без реформы179
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:22
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение