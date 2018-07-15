Украинец умер после драки с россиянином в Турции

В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист

В турецкой больнице скончался 57-летний украинский турист из Запорожья Андрей Сова, который за неделю до этого впал в кому после конфликта с туристом из России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в туристическом агентстве «Лига-Тур-Сервис».

Мужчина скончался в субботу, 14 июля, около 10 утра по местному времени. Информацию об этом агентство получило от его родственников.

В этот же день Сову на родину должен был доставить санитарный самолет, однако рейс был отменен.

57-летний житель Запорожья получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг 7 июля. У мужчины, отдыхавшего в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, во время матча между сборными России и Хорватии возник конфликт с 30-летним россиянином. Директор «Лига-Тур-Сервис» Евгений Титов сообщил LIGA.net, что россиянин пихнул находившегося в состоянии алкогольного опьянения украинца, после чего тот упал, встал, упал вновь и ударился головой об кафель. Жена украинца утверждает, что россиянин избил его, но Титов говорит, что утверждать подобное не может — по фотографиям это определить нельзя.

Родственники умершего мужчины утверждают, что турецкая полиция оштрафовала принявшего участие в инциденте россиянина на 800 долларов, после чего тот вернулся на родину. В посольстве Украины в Турции сообщили «5 каналу», что туристическая фирма отказалась предоставлять украинцу помощь по страховке, потому что в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя.