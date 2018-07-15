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Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика
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Механик трагически погиб, ремонтируя «Дикий поезд» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: u24.ru
В Челябинске в Парке Гагарина механик погиб во время ремонта на аттракционе «Дикий поезд», сообщает u24.ru.
Мужчина занимался ремонтом поезда, когда вагонетка с людьми поехала прямо на него. По словам очевидцев, сотрудница парка запустила на аттракцион людей, когда работы еще не были закончены. Движущаяся вагонетка поезда отрезала механику ногу, от полученной травмы он сорвался с рельсов. Прибывшие в парк медики увезли пострадавшего в областную клиническую больницу №3 в крайне тяжелом состоянии с ампутацией ноги по бедро и травмами от падения с высоты. По словам пресс-секретаря администрации Челябинска Анны Фалалеевой, спасти его жизнь медикам не удалось — мужчина скончался в реанимации.
«Мы сидели напротив в кафе, потом пошли, чтобы купить билет. Тогда я увидела торчащую ногу. Ее очень долго не снимали, взрослые и дети все это видели — очень страшно. Никого от аттракциона не отгоняли, место происшествия не огораживали», — рассказала посетительница парка.
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